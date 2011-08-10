穆迪重申给予法国AAA评级

特朗普重新审视银行业规定 “巴塞尔IV条款”恐功亏一篑
路透伦敦2月7日 - 银行家及监管者称，美国总统特朗普下令对2008年金融危机后颁布的主要银行业规定进行重新检讨，这有可能导致即将敲定的一些全球新标准失败，破坏监管国际性银行的通用做法。
路透伦敦8月10日电---穆迪周三重申法国的AAA信用评级,且展望为稳定.
穆迪是在回覆路透提问时发表上述评论.先前有传闻称法国主权信用评级可能遭调降,令法国银行股受创.
法国兴业银行(SOGN.PA)日内挫跌逾11%,表现逊于STOXX Europe 600银行类股指数的下跌3.6%.(完)
--编译 王冠中;审校 于春红
路透伦敦2月7日 - 银行家及监管者称，美国总统特朗普下令对2008年金融危机后颁布的主要银行业规定进行重新检讨，这有可能导致即将敲定的一些全球新标准失败，破坏监管国际性银行的通用做法。
韩国媒体称，中国当局对乐天中国企业展开的一系列检查，是对韩国政府决定部署美国萨德系统(THAAD)的报复，该系统的部署地点目前是乐天所有的一个高尔夫球场的一部分。
路透斯德哥尔摩2月8日 - 沃尔沃汽车集团(Volvo Car Group)周三公布，预计今年汽车销量将创纪录新高；沃尔沃稍早公布2016年获利和营收大增，中国吉利入主后所研发的新车型获得强劲需求，支持销售增长。