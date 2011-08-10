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国际财经 | 2011年 8月 11日 星期四 07:20 BJT

穆迪重申给予法国AAA评级

路透伦敦8月10日电---穆迪周三重申法国的AAA信用评级,且展望为稳定.

穆迪是在回覆路透提问时发表上述评论.先前有传闻称法国主权信用评级可能遭调降,令法国银行股受创.

法国兴业银行(SOGN.PA)日内挫跌逾11%,表现逊于STOXX Europe 600银行类股指数的下跌3.6%.(完)

--编译 王冠中;审校 于春红

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