国务院称高铁适当降速 暂停审批新的铁路项目

* 开展高速铁路及在建项目安全大检查

* 适当降低新建高铁运营初期速度

* 暂停审批新的铁路建设项目

路透北京8月10日---中国国务院周三召开常务会议决定,开展高速铁路及在建项目安全大检查,适当降低新建高铁运营初期速度,对拟建铁路项目重新组织进行安全评估,暂停审批新的铁路建设项目.

7月23日,中国甬温线发生动车追尾特大事故,导致至少40人死亡.事故系因信号设备设计有严重缺陷,及相关值班人员处置不当引发.该事故引发对中国高铁安全的质疑,以及对近年高铁建设大跃进的反思.

国务院会议表示,"对已经批准但尚未开工的铁路建设项目,重新组织系统的安全评估.暂停审批新的铁路建设项目,并对已受理的项目进行深入论证，合理确定项目的技术标准、建设方案."

会议还决定,开展铁路项目安全大检查,成立由国家安全监管总局牵头的有充分权威的国务院检查组,重点检查安全生产制度和责任制落实情况,设备质量和运营安全保障情况,并有针对性地提出整改意见.

国务院还决定,适当降低新建高速铁路运营初期的速度,以利于增加安全冗余,改进技术和管理,积累安全管理经验.

对此,铁道部部长盛光祖在接受新华社采访时称,设计最高时速350公里的高铁,按时速300公里开行;设计最高时速250公里的高铁,按时速200公里开行;既有线提速到时速200公里的线路按时速160公里开行.

"中国将坚定不移地继续发展高速铁路,但必须坚持科学规划、统筹协调."国务院会议称,"真正把中国的高速铁路办成让全国人民放心的铁路."

会议还指出,目前"7.23"甬温线特别重大铁路交通事故的调查和善後处理工作正在深入展开,铁路系统正在集中排查隐患,加强安全措施.

受铁路事故影响,中国轨道装备制造商中国南车(601766.SS)(1766.HK)已将审议其百亿元人民币增发融资计划的股东会延期.其同业中国北车601299.SS周三公告称,其控股子公司生产的应用于京沪高铁的相关动车组暂停出厂,因关乎运行安全.(完)