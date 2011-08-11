朝鲜称爆炸声来自建筑工地

路透首尔8月11日电---朝鲜周四早晨表示，周三境内出现的爆炸声来自一个建筑工地。爆炸声曾导致韩国鸣炮还击以示警告。

朝鲜中央通讯社报导称：“8月10日，靠近朝鲜西海五个岛屿的黄海南道出现爆炸声，这来自一个旨在提高人们生活水平的大型工程，是一次正常的爆破活动。”

韩国周三发出警告，并向朝韩军事边境发出警告性质的炮击。

韩国军方官员称，朝鲜可能在西海岸举行军事演习，有炮弹落在了军事边境附近。

“在科学的时代，在侦察和情报技术尤为先进的时代，他们把爆炸声听成了炮弹声，并在没有炮弹发射的情况下他们说看到了北方界限附近落下了炮弹，这是非常荒谬的。他们甚至在敏感水域没有确认事实的情况下开炮还击，实在是一出悲喜剧。”（完）

编译：高虹 发稿：王燕焜

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