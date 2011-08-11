朝鲜称爆炸声来自建筑工地

“空饷门”持续发酵 菲永面临退选压力
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
路透首尔8月11日电---朝鲜周四早晨表示，周三境内出现的爆炸声来自一个建筑工地。爆炸声曾导致韩国鸣炮还击以示警告。
朝鲜中央通讯社报导称：“8月10日，靠近朝鲜西海五个岛屿的黄海南道出现爆炸声，这来自一个旨在提高人们生活水平的大型工程，是一次正常的爆破活动。”
韩国周三发出警告，并向朝韩军事边境发出警告性质的炮击。
韩国军方官员称，朝鲜可能在西海岸举行军事演习，有炮弹落在了军事边境附近。
“在科学的时代，在侦察和情报技术尤为先进的时代，他们把爆炸声听成了炮弹声，并在没有炮弹发射的情况下他们说看到了北方界限附近落下了炮弹，这是非常荒谬的。他们甚至在敏感水域没有确认事实的情况下开炮还击，实在是一出悲喜剧。”（完）
编译：高虹 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
韩国农业、食品与农村事务部(Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs)在声明中称，报恩郡一乳牛场已发现此疫情，该乳牛场位于首尔东南约170公里处(105.63英里)。该乳牛场已将其195只乳牛尽数宰杀以控制疫情。
曾誓言要对伊朗采取更激进政策的特朗普，对伊朗13名个人和12家实体实施制裁。而在伊朗试射弹道导弹后，两天前特朗普政府已将伊朗列为“关注”对象。