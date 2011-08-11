奇瑞汽车将在肯尼亚建组装厂

路透内罗毕8月10日电（记者 Beatrice Gachenge）---奇瑞汽车成为继北汽福田汽车(600166.SS) 之後第二个在肯尼亚建组装厂的中国汽车企业，以开发东非汽车市场，加深中国与非洲联系。

奇瑞在肯尼亚的特许经营商Stantech Motors的董事Justus Nguu说：“他们（奇瑞）正在与（中国）政府讨论，以争取拿到约5,000万美元，在肯尼亚投资建一个组装厂。”

中国正在积极地参与非洲的建设，以获得能源、矿产和食物。

奇瑞去年通过特许经营权开始尝试在肯尼亚销售汽车。去年这家公司在当地仅销售了120辆汽车，但打算2013年时在当地生产1,000辆车，供应肯尼亚和非洲其他国家的市场。

作为中国最大的本土汽车生产商，奇瑞打算今年将其出口量增加30%，达到12万辆。奇瑞的目标市场主要是东南亚、中东、南美和非洲的发展中国家。（完）

编译：高虹 发稿：王燕焜

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