为缓解粮荒 朝鲜寻求采购缅甸大米

“空饷门”持续发酵 菲永面临退选压力
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
路透仰光8月10日电(记者 Aung Hla Tun)---缅甸一名官员周三透露，朝鲜贸易官员本周到访，寻求从缅甸进口稻米，缓解国内严重粮食短缺问题。
这名要求匿名的官员对路透表示，双方会谈在缅甸最大城市仰光举行，但具体协议条款以及朝鲜打算如何付款，目前还不清楚。
周一起，一艘悬挂朝鲜国旗、名为“图们江”的货轮停靠在仰光港口。目击者与一名路透摄影记者称，这看上去是一艘空船，未见货物装卸。
缅甸曾是全球头号稻米出口国，今年迄今出口量45万吨，高于2010年全年出口量44万吨。2009年缅甸出口大米110万吨，主要输往非洲与中东。(完)
编译：张敏 发稿：朱淑珍
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
韩国农业、食品与农村事务部(Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs)在声明中称，报恩郡一乳牛场已发现此疫情，该乳牛场位于首尔东南约170公里处(105.63英里)。该乳牛场已将其195只乳牛尽数宰杀以控制疫情。
曾誓言要对伊朗采取更激进政策的特朗普，对伊朗13名个人和12家实体实施制裁。而在伊朗试射弹道导弹后，两天前特朗普政府已将伊朗列为“关注”对象。