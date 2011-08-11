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时事要闻 | 2011年 8月 11日 星期四 08:43 BJT

为缓解粮荒 朝鲜寻求采购缅甸大米

路透仰光8月10日电(记者 Aung Hla Tun)---缅甸一名官员周三透露，朝鲜贸易官员本周到访，寻求从缅甸进口稻米，缓解国内严重粮食短缺问题。

这名要求匿名的官员对路透表示，双方会谈在缅甸最大城市仰光举行，但具体协议条款以及朝鲜打算如何付款，目前还不清楚。

周一起，一艘悬挂朝鲜国旗、名为“图们江”的货轮停靠在仰光港口。目击者与一名路透摄影记者称，这看上去是一艘空船，未见货物装卸。

缅甸曾是全球头号稻米出口国，今年迄今出口量45万吨，高于2010年全年出口量44万吨。2009年缅甸出口大米110万吨，主要输往非洲与中东。(完)

编译：张敏 发稿：朱淑珍

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