11日盘前分析：A股弱势格局难改

昨日A股市场大幅高开後一度上冲，但是最终小幅收涨，盘中多数股票冲高回落，显示市场上行力度不是很强。不过随着技术指标的修复，预计短线技术反弹或将结束，震荡寻底仍将是未来主基调。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

昨日A股市场大幅高开後一度上冲，但是最终小幅收涨，盘中多数股票冲高回落，显示市场上行力度不是很强。不过随着技术指标的修复，预计短线技术反弹或将结束，震荡寻底仍将是未来主基调。

从外围市场看，投资者对欧美经济及债务状况的担忧重挫纽约股市，昨夜纽约股市三大股指收盘跌幅均超过4%。此前欧洲债券危机已有愈演愈烈的趋势，而如果欧洲大型经济体法国的主权信用评级被下调，欧洲金融局势动荡将加剧。

从技术层面分析，昨日早盘市场量能明显放大，做多动能释放过急，而午後两市成交明显大幅萎缩，这也是午後大盘上攻後劲不足导致股指最终回落的主要原因，同时也反映出大跌过後市场依然心有余悸，大盘寻底之旅并未结束。

对于A股後市走向，笔者认为，由于盘面缺乏持续做多热点，信心不够；同时外围因素不确定性增加，政策收紧预期明显。预计未来市场有可能维系弱势震荡整理的态势。

消息面，金融监管部门年中工作会议日前陆续召开。会议传出的信息表明，未来货币政策整体上难言放松。随着通胀可能见顶，下半年货币政策或适当微调，将采取“定向宽松”方式，适当放松融资条件限制，对三农、中小企业、保障性住房等领域给予融资政策倾斜。

分析人士表示，保持货币政策“整体紧缩”可以抑制物价上涨，搭配“定向宽松”可以避免货币政策的滞後效应与多种因素叠加。

另外，海关总署10日发布的统计数据显示，1-7月，我国累计贸易顺差762.1亿美元，同比减少8.7%。7月贸易顺差314.9亿美元，创2009年2月以来新高；7月出口1751.3亿美元，创历史新高。

分析人士认为，我国对新兴市场国家出口增加、人民币实际有效汇率贬值、上半年订单滞後效应等因素是导致贸易顺差扩大的主要原因。出口增长超预期有利于支撑国内经济增长，但国际形势复杂多变可能对未来的出口形势产生不利影响。（完）

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