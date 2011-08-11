默多克宣布媒体帝国接班人

7月13日在伦敦新闻集团拍到的其首席运营官切斯・凯里。 REUTERS/Olivia Harris

路透纽约8月10日电（记者 Yinka Adegoke）---80岁高龄的新闻集团(NWSA.O)首席执行官默多克宣布，如其个人出现任何情况，公司首席运营官（COO）切斯・凯里（Chase Carey）将会顶替他。

这是迄今为止在《世界新闻报》窃听丑闻後，默多克的儿子詹姆斯或被边缘化的最清晰信号。《世界新闻报》属于詹姆斯职责范围。

默多克周三在新闻集团第四季财报的电话讨论会上作出了上述表态。他表示，他本人与凯里对詹姆斯有十足的信心。

媒体专家与分析人士很多年来一直在猜测默多克的接班人问题。各方主要猜测的主要人选集中在默多克的子女与家族外几位高管身上。

默多克还表示，新闻集团董事会希望他继续担任首席执行官。窃听丑闻令外界质疑他的领导力。

对于很多人而言更大的问题是：窃听指控接二连三的出现，一些高管因此陆续离职，现已有12名前员工被捕，这种情况下，默多克还能继续监督新闻集团吗？

默多克在电话会上向投资者表示公司董事会支持他。“董事会与我本人都认为，我应该继续担任董事长与首席执行官。但是要明确指出的一点是，切斯・凯里与我是一个团队，共同管理这个公司，我们业绩改善，反映了这个团队力量。”（完）

编译：张敏 发稿：王燕焜

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