中国中铁放弃A股增发计划

路透上海8月11日电---中国中铁股份有限公司(601390.SS)(0390.HK)周四刊登公告称,鉴于国家宏观政策的调整,政府审批存在一定的不确定性,且融资方案已超过有效期,因此公司决定放弃A股定向增发计划.

去年8月12日,公司股东大会通过再融资计划,拟定向增发不超过15亿1,788万股A股,每股发行价4.11元人民币,计划融资不超过62亿元.该决议12个月内有效.

中国中铁大股东--中国铁路工程总公司计划认购该次总募集金额中的不超过35亿元.募集资金将全部用于基建投资项目,其中44.35亿元投资"深圳市地铁5号线BT项目",馀下18.04亿元则用于柳州市"双拥大桥、维义大桥、广雅大桥及北外环路"BT项目.

业内人士指出,中国中铁A股价格已远低于增发价;而且国务院周三暂停高铁新项目审批,对未来高铁概念股的股价亦有不利影响,增发计划已没有延期必要.

中国国务院周三召开常务会议决定,开展高速铁路及在建项目安全大检查,适当降低新建高铁运营初期速度,对拟建铁路项目重新组织进行安全评估,暂停审批新的铁路建设项目.

中国中铁A股周三收报3.21元,过去一个月累计下跌19%;H股收在2.31港元,过去一个月累计下跌35.5%.(完)

--发稿 林琦; 审校 曾祥进

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