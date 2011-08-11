日本首相菅直人表示准备辞职

路透东京8月10日电（记者 Linda Sieg/Kaori Kaneko）---支持率颇低的日本首相菅直人周三表示，议会未来几个星期在一些关键法案问题上取得进展後，他就准备辞职。这意味着日本五年内第六位首相又将下台。

低调的保守派人物、日本财务大臣野田佳彦是首相职位的有力竞争者。

但也有人质疑，新上任的首相是否能比前几任有更好的表现，因为之前几任首相的执政时间都很短，他们没有足够时间来推行结束20多年经济停滞的政策，在改善老龄化社会带来的深层结构性问题方面举步维艰。

菅直人告诉下议院一委员会：“这两部法律通过後，我将去做我计划做的事。”该委员会稍後通过了其中一部法案，而菅直人之前曾表示，这两部法律得到通过是他辞职的前提条件。

媒体还表示，至于菅直人希望众议院通过的第二个法案，反对派议员已同意在周五争取通过该法案。菅直人所在的民主党还打算最早在8月28日选出新领袖。

新首相需要筹集日本在後重建的资金，制定新的能源政策，解决税务和社会安全改革问题。（完）

编译：高虹 发稿：王燕焜

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