中投受让上海银行7%股权--报载

路透上海8月11日电---已将首次公开发行(IPO)提上日程的中国城商行--上海银行股东格局生变.21世纪经济报导周四引述知情人士称,国际金融公司(IFC)已将持有的上海银行7%股权转让给中国投资有限责任公司,且该交易已获批准;而持有上海银行8%股权的另一股东--汇丰银行,亦已决定出售手中股份.

报导表示,中投是通过旗下一家投资公司持有的上海银行股权.一位接近中投公司的人士并透露,中投可能委派副总经理范一飞出任上海银行董事长,以协助上海银行尽快IPO.

上海银行股东结构相对分散.至2010年底,隶属上海市国资委的上海联和投资有限公司为上海银行的第一大股东,持股比例约19%;香港上海汇丰银行为第二大股东,持股占比8%;国际金融公司为第三大股东,持股占比7%.

此前有媒体报导称,上海银行IPO计划为拟发行不超过12亿股A股.

上海银行2010年报显示,截至2010年末,该行总资产5,667.75亿元,较2009年末增长21.62%;当年实现净利润50.28亿元,同比增长38.79%.报告期末核心资本充足率8.92%,资本充足率10.7%.

作为中国的主权财富基金,中投2010年实现净利润515.6亿美元,优于上年的416.6亿美元.其年报显示,当年投资组合中股权投资为主导,占比高达48%.中投公司对国内金融机构的股权投资,由其全资子公司--汇金公司完成,所投机构包括工行(1398.HK)(601398.SS)、中行(3988.HK)(601988.SS)和建行(601939.SS)(0939.HK)等.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进

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