美国银行就出售中国建设银行股权与买家展开谈判--消息

* 美国银行或将持有的建设银行股权减半

* 与科威特和卡塔尔主权财富基金谈判

* 美国银行拒绝对是否展开谈判置评

路透香港/迪拜8月10日电---消息人士对路透表示,美国银行(BAC.N)与科威特和卡塔尔的主权财富基金就出售该行持有的部分中国建设银行(0939.HK)股权展开试探性磋商.

美国银行目前正急于改善受抵押贷款损及的资产负债表.该行持有建设银行(601939.SS)香港上市的股票10%,价值在170亿美元.根据协议,美国银行在8月29日後就可以自由卖出这些股票.

消息人士还透露,美国银行可能会出售持有的一半建行股权,以强化自身的一级资本.分析师认为,美国银行需要约500亿美元来满足新的资本要求.

消息人士并称,除了与科威特投资局、卡塔尔投资局探讨出售建设银行股权外,美国银行还与其他投资者就此事进行了接触.目前尚不清楚是否有协议达成.

一消息人士表示,"建行股权终会被出售.先前已经和有关基金进行了接触."

美国银行发言人Jerry Dubrowski对是否进行了磋商不予置评,科威特投资局和卡塔尔投资局官员也未置评.

Dubrowski称,"我们仍是建设银行的重要股东,打算继续保持与建行在2005年开始的这一重要长期战略合作."

消息人士要求匿名,因他们未被授权向媒体透露相关信息.

美国银行对建行的投资今年未带来多少收益.建行股价下跌了约24%,交易商称,这部分是因美国银行减持预期所致.(完)

--编译 张荻; 审校 隋芬

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