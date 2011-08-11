中国下半年货币政策将“定向宽松”--中证报

路透北京8月11日电---随着市场普遍预期通胀可能已触顶,中国证券报周四报导称,下半年货币政策或适当微调,将采取"定向宽松"方式,适当放松融资条件限制,对保障房、中小企业等给予融资政策倾斜.

报导援引分析人士表示,保持货币政策"整体紧缩"可以抑制物价上涨,搭配"定向宽松"可以避免货币政策的滞後效应与多种因素叠加.

瑞信亚洲区首席经济分析师陶冬认为,未来信贷结构的微调很可能会发生,"定向宽松"应是下半年货币政策的看点.

同时,分析人士指出,未来政府将全力支持保障房建设,中小企业和涉农信贷的投放亦将提速.

"由于保障房属于民生工程,现在监管机构要求各商业银行对于保障房项目资本金到位、管理精细的,要优先支持,利率甚至可以适当下浮."报导援引某监管人士称.

某银行人士亦指出,由于保障房项目盈利能力较低,银行信贷将对支持保障房建设起到关键作用.

另外,权威人士还表示,支持中小企业发展的一系列政策下半年将出台,信贷等融资政策支持将是重要内容,相关部门在年中会议上已经着手部署.

此前,中国银监会主席刘明康在年中工作会议上提出,未来要着力强化小企业金融服务;同时,要加大涉农信贷投放力度,实现全年涉农贷款增速高于贷款平均增速的任务目标.

统计局本周稍早公布,中国7月通胀增幅超预期飙下37个月新高,不过分析师普遍认为,物价指数或将自8月逐步回落.且由于欧美经济成长前景黯淡,中国央行加息等政策调整时点亦可能推迟,料政策稳健性会增强.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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