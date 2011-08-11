数日骚乱後 英国街头终趋平静

路透伦敦8月10日电（记者 Matt Falloon/Mohammed Abbas）---英国数天来的骚乱与洗劫活动周三看似逐渐平息，此前首相卡梅伦誓言予以反击，并且街头部署大量警力，努力重塑秩序。

截至当地时间晚上9点30，事故仅限于防暴警察与成群的年轻人之间零星的冲突与僵持，而此前四个晚上每到夜幕降临时，肆无忌惮的暴力活动早已铺开。

首都伦敦似乎又要在惴惴不安中迎接新的一天，但周三晚上气氛较为平静，全市部署警力1.6万人，当地居民组织治安队伍，保护被纵火、洗劫与街头冲突变得满目疮痍的地区。

卡梅伦周三与负责国家安全危机的紧急应变委员会举行会议後表示：“我们必须反击，反击正在进行……警方无论有何需要，都会得到满足。”

英国由保守党与自由民主党组建的执政联盟为了应付创纪录的预算赤字，采取了大幅削减公共服务开支的措施。骚乱发生後，政府迅速否认当前局势与紧缩措施有关，称骚乱“纯属犯罪行为”。

暴徒对于商店洗劫行为的愤怒似乎强化了政府的观点，洗劫者抢走的东西五花八门，从电视、珠宝等贵重物品，到甜品和瓶装酒等廉价商品。不过社区领导人与暴徒们声称，暴力行为反映了英国穷人的挫败感。（完）

编译：张敏 发稿：王燕焜

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