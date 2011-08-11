沪综指受外围市场重挫打击开盘跌1.6%

中国中铁(601390.SS)和中国铁建(601186.SS)开盘双双下挫2.49%和2.53%;轨道交通装备制造商中国南车(601766.SS)亦下跌3.35%.

美国股市重挫,忧虑情绪重返市场,推动标普500指数再度急跌逾4%.市场担忧欧元区债务危机可能拖累法国的银行且最终波及到美国的金融行业.盘中交易再度急剧动荡,成交放量.道琼工业指数连续第五个交易日在逾400点的区间内波动.道琼工业指数暴跌520.29点,或4.63%,报10,719.48点.