沪综指受外围市场重挫打击开盘跌1.6%

吉利汽车1月销量受内销带动大增71%
路透香港2月6日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车周一称，今年1月总销量按年大增71%，主要受内销带动；受此激励，该股今日收创上市来新高。
路透北京8月11日电---中国股市沪综指周四开盘下跌1.58%,受隔夜欧美股市重挫打击.而此前中国决定暂停审批新的铁路建设项目,进一步打压铁路概念股走低.
沪综指开盘报2,508.857点,挫40.319点,或1.58%.昨日该股指出现超跌反弹,收升0.91%.
中国中铁(601390.SS)和中国铁建(601186.SS)开盘双双下挫2.49%和2.53%;轨道交通装备制造商中国南车(601766.SS)亦下跌3.35%.
美国股市重挫,忧虑情绪重返市场,推动标普500指数再度急跌逾4%.市场担忧欧元区债务危机可能拖累法国的银行且最终波及到美国的金融行业.盘中交易再度急剧动荡,成交放量.道琼工业指数连续第五个交易日在逾400点的区间内波动.道琼工业指数暴跌520.29点,或4.63%,报10,719.48点.
中国国务院周三召开常务会议决定,开展高速铁路及在建项目安全大检查,适当降低新建高铁运营初期速度,对拟建铁路项目重新组织进行安全评估,暂停审批新的铁路建设项目.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进
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路透香港2月6日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车周一称，今年1月总销量按年大增71%，主要受内销带动；受此激励，该股今日收创上市来新高。
路透上海/北京2月6日 - 人民币兑美元即期周一收升逾百点，中间价则小跌。交易员指出，春节后个人购汇需求略多，但美元指数持续偏弱，且客盘结汇有所增加，部分机构节后继续尝试做多人民币，助推汇价反弹。另外离岸CNH持续高于在岸逾500点，助力缓和在岸贬值压力。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。