法国盼进一步削减赤字 以维护最高债信评级

* 法国政府将检视削减赤字的新措施

* 法国总统萨科齐中断假期,召开紧急磋商

* 美国债信评等遭降,市场溃退使法国压力升高

路透巴黎8月10日电---鉴于美国债信评等遭到调降後,市场对法国紧张的财政及银行状况惴惴不安,法国总统萨科齐周三指示财政和预算部长找出削减公共赤字的新办法.

欧元区债务危机再度盘据投资者心头,法国银行股遭抛售.法国银行业是各国业者中,对意大利和其他区内二线国家曝险最高的之一.

萨科齐稍早中断了假期,召集主要部长和央行总裁举行紧急磋商.此前,为遏制市场两周来的动荡,他在周末期间的外交协商中曾起到领导作用.

他呼吁法国政党支持其限制未来赤字的宪法条例提案.该提案若交付两院的议会表决,很可能受挫.

预算部长Valerie Pecresse表示,经过磋商,她在2012年预算中将把目标放在挑出税务漏洞上.

"我们不会一丝一毫偏离减赤目标."她告诉BFM电视台.

法国在欧元区六个AAA评等国家中的债务负担最沉重.该国已承诺将赤字相当于国内生产总值(GDP)的的比例,由2010年的7.1%及今年预计的5.7%加以削减,明年降至4.6%,到2013年则进一步降至3%.

然而其公共债务相当于GDP之比约高达85%,远高于欧元区建议的上限--60%;且市场动荡打击了关于投资在第二季表现暗淡後或将加速上升的希望.

萨科齐要求Pecresse和财政经济部长巴胡安(Francois Baroin)能在8月17日同总理菲永的会议上,提出加快削减赤字的建议.其将会在8月24日再度召开会议,将就减赤措施达成最终协议.

"全球充斥不确定性,美国评级遭标准普尔调降,市场紧张不安,尽管有这些外部因素,但我们还是会采取必要措施来实现我们的目标."巴胡安在会後对记者表示.

**法国银行股下挫**

三家主要评级机构周三确认了法国的AAA评级,并称法国前景稳定,不过市场仍因法国银行业在这场欧债危机中的曝险最重而心存忧虑.

"在美国评级遭降之前,这样的压力就已经存在了.法国是欧元区第二大支柱,若其踯躅不前,欧元区恐怕也会跛行."Natixis分析师Jean-Christophe Caffet说道.

法国兴业银行(SOGN.PA)和其他法国银行股周三交投震荡,因该行一度受一连串有关其财务实力的传言打击,该行之後否认所有传言.

法国兴业银行(SOGN.PA)一度最多崩跌23%,然後扳回部分跌幅,终场收低14.7%.法国巴黎银行(BNP Paribas)(BNPP.PA)收跌9.5%.

欧元区领导人7月21日达成协议,赋予欧洲金融稳定机构(EFSF)从二级市场购买公债的权利,且对希腊进行数十亿欧元的新一轮援助.萨科齐在此过程中是核心人物.

包含反对党社会党议员在内的法国议会,应会在9月6-7日召开的特别会议中通过2011年预算案调整提案,即到2014年额外扩增150亿欧元的法国公共债务,这就相当于提升债务与国内生产总值(GDP)之比0.75个百分点.

然而,法国左翼议员誓言,若萨科齐"债务刹车"宪法条例提案在未来几周递呈两院表决,他们将投反对票.该提案是萨科齐在2012年总统大选前政治造势的一部分.

社会党反对修改宪法,称这项改革的影响将有限,因各届政府可以设定各自的赤字上限.

然而市场认为此项宪法条例提案象征着法国承诺实施审慎财政政策,有分析师担心若该提案未获通过,评级机构或以此为由给予法国负面展望,或将其纳入可能降级的复评名单.

萨科齐所在的保守派执政党人民运动联盟(UMP Party)主席科佩(Jean-Francois Cope)在法国费加罗报周四刊登的专访中称,已经有90个国家制定了类似的债务控制规定.他敦促左翼政党批准该提案,否则将承担因党派政治而牺牲法国利益的责任.

法国自1974年以来就未实现过平衡预算,但与欧元区其他国家相同,其也在被低增长所困扰.周五公布的数据料将显示,法国第二季经济仅增长0.2%.

政府官员已表示,他们将努力在2012年预算中节省出至少30亿欧元,该预算案在9月开始讨论.参议院财政委员会打算节支50-100亿欧元.

距离大选只有八个月时间,萨科齐将会避免全面提高税收,但有顾问提议对富豪开征新税,或小幅提高当前19.6%的增值税.(完)