瑞士央行不排除采取任何举措的可能性 以抑制瑞郎飙升

* 瑞士央行暗示进行外汇互换交易,而且若有必要将实施更多举措

* 称瑞郎"被大幅高估"

* 瑞郎兑欧元周二跳涨5%,收于平价

* 分析师认为即便瑞士央行干预,瑞郎也将继续升值

* 可能讨论资本管制和负利率举措

路透苏黎世8月10日电---瑞士央行为打压本币而采取的举措,目前为止基本未能给投资者的避险需求降温,该央行采取严厉举措抑制瑞郎飙升的压力渐增,其正在考虑各种选择.

为了应对其所谓的"币值严重高估",瑞士央行周三表示,将通过进行外汇互换交易等举措,向市场注入更多瑞郎,以降低瑞郎的吸引力.

瑞士央行威胁称,若有必要将采取更多举措,暂时不包括直接干预.去年其在外汇市场干预中录得创纪录的亏损,引发要求瑞士央行总裁希尔德布兰德辞职的呼声.

但市场人士表示,即便采取新的干预举措,或许也只会在短期内限制瑞郎升势.需要采取资本管制或负利率等特别举措,才能逆转瑞郎升势.瑞郎上涨降低了瑞士出口竞争力.

当被问及这些问题时,瑞士央行理事丹亭对报纸Le Temps表示,"不排除任何可能."

"最近几日媒体提及的各种举措,必须承认其中一些举措更可行,"他并解释道,一些举措缺乏法律基础,还有一些举措会带来负面的二次效应.

周三瑞士央行发布这番言论後,瑞郎下跌,但之後兑欧元和美元很快重启涨势.

"由于瑞士流动性已经非常充足,瑞士当局可能束手无策,"Rabobank外汇策略师Jane Foley表示."欧元/瑞郎後市走势主要掌握在欧元区政界人士手中,而非瑞士当局."

路透数据显示,瑞士利率期货首次突破100.0关口,表明了对瑞郎需求非常强劲.

"我们从未听说有哪个主要工业国家曾经有过的三个月期银行间拆借利率或利率期货定价为负数的情况."花旗的Michael Saunders表示.

浏览瑞郎与经济周期走势相关图表,请点选(link.reuters.com/duj23s)

瑞郎受追捧的程度在欧元区债务危机期间进一步上升,而在标准普尔调降美国债信评级後更是突飞猛进.标普的举措对吸引力已经降低的美元造成打击.

美国债务上限之争以及围绕意大利可能是下个出现问题的欧元区经济体的忧虑,令市场于7月陷入混乱,其後瑞郎兑欧元跳升17%,兑美元大涨16%.

**出口受到威胁**

迄今为止瑞郎飙升对瑞士经济影响甚微,今年的经济成长率预估略微降至2%,失业率料持稳于3%.

钟表、药品以及金融服务等商品的出口表现不错,受新兴市场及德国的需求强劲支撑.

但即便是在全球具有多样化业务的制药巨擘罗氏ROG.VX和钟表制造商斯沃琪(Swatch)UHR.VX等公司,也开始报告称近几个月获利受到影响.

**回到1970年代?**

瑞士商界团体和贸易工会曾警告称,近期瑞郎大幅升值可能把瑞士拉回通缩,且如果企业被迫把生产转移到海外,则将威胁到数以万计的就业岗位.

除了央行再度实施干预以外,提议的其它选项包括把瑞郎钉住欧元,以及进行资本管制.但在这个极其独立的国家,钉住欧元的可能性非常的小.

Sarasin分析师Ursina Kubli说,"在2010年结束的干预归于失败後,瑞士央行显然不愿对需求一方采取行动,但从另一方面来看,央行可能选择负利率作为进一步举措."

不过,瑞士央行在采取这一举动(负利率)时可能会很慎重,因为负利率对外国人所持资产的影响微乎其微.1970年代石油危机致使瑞郎飙升时,瑞士曾动用这一措施.

野村分析师在报告中称,"更为广泛的负利率可能会有效用.但与此相关的一个重大风险就是对瑞士银行业的影响."

瑞士政府上个月拒绝通过资本管制或者对出口商减免税收的做法来扶助经济,但周一称在就瑞郎召开紧急会议後,其正寻找新的行动措施.(完)