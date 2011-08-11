外管局暂停受理境内房企在境外担保融资申请--报载

路透上海8月11日电---中国对房地产调控力度持续不减,房企借道境外发债融资的渠道遇阻.上海证券报周四报导,7月末国家外管局下发通知,在削减2011年度境内银行融资性对外担保馀额指标规模的同时,明确规定暂不受理境内房地产企业为其境外子公司在境外发行债券提供对外担保的申请.

报导引述业内人士分析,这是控制跨境资金流入,打击"热钱"的又一加码政策,并配合国内房地产市场调控.

所谓融资性对外担保,是指境内银行应境内机构的申请,为其境外注册的全资附属企业或参股企业在当地融资提供的担保.

报导援引金融问题专家赵庆明称,融资性担保本质上是"准外债".当银行为企业在境外融资提供担保时,实则就形成了对外债务.他认为,如果只压缩短期外债馀额,有融资需求的企业可以利用政策空子,通过申请融资性对外担保,来达到企业境外融资目的.

外管局下发的通知指出,适度调减2011年度境内银行融资性对外担保馀额指标规模,核定部分中资银行、法人制外资银行和外国银行分行2011年度指标合计763.76亿美元.

另外,外管局在受理境内机构融资性对外担保申请事项,以及境内银行办理融资性对外担保业务时,均应严格审核境外被担保人融资资金的具体用途.担保项下融资资金不得以股权或债权投资等形式直接或间接调回境内.

除保障房外,今年以来,中国房地产融资在重重政策调控下,步履维艰.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进

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