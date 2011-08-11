欧洲美国巨额债务令中国进退维谷

路透伦敦8月10日电---8月这股戏剧性的金融冲击波,很可能会给已经历时四年之久的全球信贷危机开启第三个阶段--最终使债权国也难以幸免.目前看来,这股冲击波源于经济低迷,而又有催生另一场经济衰退之势.

这场由西方国家按揭贷款与房地产泡沫触发的信贷危机,首先重创了银行业,现在使被迫救助银行业的政府陷于危机.

全球三大评级机构之一的标准普尔已经剥夺了美国象征"无风险"的AAA主权债信评级,而欧元区不是疲于应对国家破产就是要解决成员国的流动性危机,这场战争的胜利也看起来似乎遥遥无期.

随着市场对西方国家解决债务问题的能力或意愿的信心迅速低落,这场大戏的下一个转折点将转向为其提供贷款的盈馀国家.

这也难怪在过去一周里,身为债权国的中国是表现最为焦虑的国家之一.中国的官方媒体谴责美国嗜债成瘾,并批评其在预算问题上的政治角力是"短视"行为.中国的焦虑程度丝毫不亚于身为债务国的美国,以及摇摇欲坠的意大利或西班牙等国.

俗话说,如果你欠银行一千块,你会有麻烦;但如果你欠它一百万,银行会有麻烦.

中国对美国的借款已经高达2万亿美元,这相当于把中国30%的年产出都存放在同一个国家,并且中国3.2万亿外汇储备中剩馀的绝大多数可能都借给了欧洲国家.

让中国或许其他债权国感到愤怒的是,他们现在已经被自己的债务人所绑架,并且有被洗劫的可能.因为确信肯定能收回资金,这些国家和机构一直向美国提供贷款.

尽管标准普尔上周调降了美国AAA的主权债信评级,以及市场担心意大利或西班牙无力还债,违约的担忧仍看似有些夸大.但政府无力安抚投资者的担忧,市场日益感到不安,这件事本身必定会影响到经济增长,而经济增长又对债务的长期可持续性至关重要.

这也是市场信心失控的开始.

**不管怎样,中国都可能是输家**

像中国这样的大债权国将面临三重打击.

其一,西方需求下滑,打压中国的出口拉动型增长;其二,信贷忧虑高涨,损及中国的高额储蓄;此外,面对西方需求冲击的政策反应,可能是印发更多钞票.

汇丰控股(HSBC)首席经济学家简世勋(Stephen King)表示,美国的印钞式做法在保持债券低收益率(殖利率)的同时,令美元走弱,从而将债务负担转嫁给海外债权方,以支持美国出口和经济增长,而这些外海债权人手中资产的美元价值则出现下滑.

中国也可寻求增加货币供应的手段,但这会危及社会稳定,因该国通胀率已相当之高.但若中国威胁要抛售美国资产,也可能会搬起石头砸自己的脚,因为这对当前美债市场造成的任何影响,也会引发同样的短期估值後果.

"无论怎麽做,中国都是输家,"简世勋写道,并称到时会出现两种情形--"较好的"情形,是20国集团(G20)就缩减全球失衡达成妥协,尽管该前景一直很遥远;而"可怕的"情形,则是中国因被频频指责为故意引发美国及全球金融危机而大为光火.

他并称,任何一种情形的长期後果,都是美元一家独大的储备货币地位被削弱.此前中国支持以IMF特别提款权的方式,由关键储备货币组成货币篮子的做法,这是背後原因之一.

中国显然不是美国唯一的大债权国,不过其持债规模却遥遥领先.日本持有的美国公债规模也达到约1万亿(兆)美元,此外,巴西、台湾、俄罗斯和几个石油出口大国也是重要的债权国.

但有关美国和其他西方国家可通过货币贬值来走出困境的想法,决不仅限于揣测.

去年,巴西曾提出"货币战"的警告,就是对华盛顿印钞政策的直接反应.经通胀调整的美元贸易加权指数持续下跌,7月已降至1973年布雷顿森林体系瓦解以来的最低水平.

**第二代布雷顿森林体系**

从某方面讲,也许信贷危机已走过一个大的循环.那些不守规矩的大国制造廉价信贷泛滥,部分要归咎于1990年代新兴市场危机之後,亚洲普遍实行的汇率挂钩和积累外汇储备的政策,这促成了很多人所称的第二代布雷顿森林体系.

发展中经济体为扶持出口实行汇率挂钩政策,积累了大量储备,为其提供了可观的金融缓冲.而这些储备大多数以AAA级美国公债和欧洲债券的形式持有.

而这反过来也使这些经济体的指标借款利率长期处于不正常的低位.2000年後,民间部门信贷由繁荣演变为严重过热,上述状况也是诱因之一.

不过,这个所谓的第二代布雷顿森林体系并非匆匆过客,因为该体系的各部分已变得相互依存,多年同甘之後或将迎来共苦.有鉴于此,即便发展中债权国的长期前景看似更佳,有关这些国家会无忧无虑地与发达世界脱钩的想法也无法成立.

因此,尽管美国和欧洲处于焦虑漩涡的中心,但自8月1日市场人气转衰以来,新兴市场股市表现甚至比发达经济体还低约3个百分点,也就不太令人意外了.(完)

--译文审校 田建华/程琳

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