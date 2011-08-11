天然气投资大师阿诺主动缩减基金规模

路透纽约8月9日电---身家上亿的对冲基金经理,也是天然气投资天才的阿诺(John Arnold)最近承认,现在的市场让他无法像以前那样赚钱.

阿诺在5月一份未被广泛报导的致投资者信函中称,他在向客户返还其管理基金下10-20%的资产,并下调基金管理费,以缩小基金规模,确保投资者能继续获得回报.阿诺是Centaurus Advisors的基金经理,也是前美国能源交易商安然(Enron)的明星经理.

摆脱自2002年基金成立以来的首次年度亏损後,阿诺似乎已厌倦区间交易,因美国国内页岩气供应增加,且即将出台监管措施将限制阿诺的基金进行大规模投机的能力.

"虽然以量计算,美国天然气市场在继续扩大,但若以金额计算,过去几年市场因为天然气价格长期持于低位而明显缩小,"阿诺在信中称.

这封信还称,阿诺将基金的管理年费从3%调降至1.5%,年度绩效奖金比率从35%降至30%--仍相对高于业内常见的20%.

"为了在不建立大到无法充分管理的仓位的情况下,保持积极的风险回报,我们将缩减基金的整体规模."

阿诺没有答复要求其置评的询电.

其它一些大型基金公司亦出于各种不同原因,向投资者返还现金,包括索罗斯(George Soros)和伊坎(Carl Icahn)的公司,他们因为业内监管趋紧,也在缩小基金规模,所以阿诺的做法并不很让人意外.

但那的确也表明,一些商品市场变得越来越难以捉摸,因为高频交易的影响上升、新监管措施出台和金融资金流,均对资深市场玩家构成新挑战,更别提日新月异的市场基本面.

阿诺生于1974年,他在去年福布斯(Forbes)亿万富翁排行中榜上有名,据称拥有40亿美元净资产.

阿诺一直很低调,但两年前他因担心监管问题,对商品期货交易委员会(CFTC)作证词陈述,而获得外界关注.

次年8月,他加入Boone Pickens和彭博(Michael Bloomberg)等其他亿万富翁的行列,承诺将个人财富的一半捐赠给慈善机构,而再次成为新闻人物.(完)

--编译 白云;审校 张若琪

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