广发银行推迟A+H股上市计划--报载

路透上海8月11日民---据东方早报周四报导,继光大银行(601818.SS)推迟H股首次公开发行(IPO)後,广东发展银行亦推迟了其原定于三季度登陆资本市场的计划,未来上市时间取决市场状况.

报导引述广发行董事长董建岳的话称,此前敲定的350亿元人民币融资规模和在A,H股两地上市的计划不变,一切上市工作都在紧张推进.

"我们并不急着需要资金,而是需要等待一个好的窗口,"他指出,"原本以为是7月,8月市场会比较好,而现在看来不是."

报导还引述消息人士的话称,广发银行已将上市预期时间推迟到今年底明年初.

董建岳5月中对中国财经国家周刊表示,内地、香港两地上市的方案已定,计划融资350亿元左右,并圈定包括高盛(GS.N)、德意志(DBKGn.DE)、花旗(C.N)等在内的数家投行作为其承销商.

去年中,广发行完成定向增发150亿元,广发行的前四大股东--花旗银行、中国人寿(601628.SS)(2628.HK)、国家电网和中信信托参与增发,其持股比例均不变.至去年年底,广发行的资本充足率为11.02%,核心资本充足率8.3%.

上周五晚间标准普尔调降美国长期债务信用评等,引发全球股市崩盘,美国标普500指数数周一暴跌逾6%.周二在美联储承诺还会继续近零利率的宽松环境後,美股迅速反弹.周三,忧虑重返市场,标普500和道琼斯工业指数再度大跌逾4%.

香港?生指数周四早盘再跌逾1%,本周已累计下跌近7%.(完)