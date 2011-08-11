俄罗斯制定美国人入境黑名单--报导

路透莫斯科8月10日电(记者 Thomas Grove)---俄罗斯《生意人报》周三报导称，俄罗斯制定一份禁止入境美国官员名单，因此前美方将俄罗斯多名官员列入禁止入境黑名单，称这些官员与去年一名律师之死有关。

若《生意人报》报导属实，则进一步印证美俄关系面临挑战。

外交部一名消息人士告诉《生意人报》：“对于我们不欢迎入境的美国人，我们就在名字旁打上记号。这些人在俄罗斯领事馆申请签证时，就会被拒签。”

路透暂时未能联络到俄罗斯外交部就此置评，但国际文传电讯社引述一名外交部消息人士的话称，俄罗斯仍在考虑如何对美国作出回应。

消息人士称：“可能有禁止入境美国人的名单，但此事目前仍在处理中。”

美国国务院上月称，已对一些俄罗斯官员实行签证限制，因他们与对冲基金律师谢尔盖・马格尼茨基(Sergei Magnitsky)之死有关，这名律师被控逃税和欺诈，但在等待受审期间死在了俄罗斯狱中。

克里姆林宫人权委员会称，这名律师可能是被殴打致死。(完)

编译：高虹 发稿：朱淑珍

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