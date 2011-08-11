金融市场震荡或抑制美国高收入者消费

瑞士央行理事麦席勒称瑞郎汇率并无“魔力数字”
路透日内瓦2月6日 - 在日内瓦论坛报(Tribune de Geneve)周一刊出的专访中，瑞士央行理事麦席勒表示，对瑞郎来说，并没有一个理想的汇率水准。
路透纽约8月10日电---独立股市研究公司Consumer Edge Research周三公布的数据显示,美国消费者信心本月大幅下滑,触及逾一年来最低水准,并暗示近期金融市场的震荡已抑制高收入者的购物买兴.
由该公司所设计的中期消费者经济指数显示8月中为46.9,较7月全月的55.4低了8.5点.
7月数据显示,高收入消费者的信心从2月的90降至60,主要是因为这个族群的未来前景大幅走弱.高收入族群的信心回落,将对奢侈品产品影响较.
Consumer Edge Research在当月的前18-23天,至少调查2,500位美国消费者.(完)
--编译 戴素萍;审校 张若琪
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