金融市场震荡或抑制美国高收入者消费

路透纽约8月10日电---独立股市研究公司Consumer Edge Research周三公布的数据显示,美国消费者信心本月大幅下滑,触及逾一年来最低水准,并暗示近期金融市场的震荡已抑制高收入者的购物买兴.

由该公司所设计的中期消费者经济指数显示8月中为46.9,较7月全月的55.4低了8.5点.

7月数据显示,高收入消费者的信心从2月的90降至60,主要是因为这个族群的未来前景大幅走弱.高收入族群的信心回落,将对奢侈品产品影响较.

Consumer Edge Research在当月的前18-23天,至少调查2,500位美国消费者.(完)

--编译 戴素萍;审校 张若琪

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。