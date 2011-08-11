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冯涛股市实时分析 | 2011年 8月 11日 星期四 11:59 BJT

11日午间分析：沪指早盘低开高走

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

近期欧美股市剧烈波动，但是随着外围市场的影响力逐步减弱，A股市场再度回到自己的运行轨道上。尽管受到欧债危机升级和全球经济放缓忧虑的影响，昨夜欧美市场再度大跌，但是A股却呈现低开高走态势，早盘低开後就一路震荡回升，午盘沪综指报收于2560.12点，上涨0.43%。

笔者认为，由于盘面缺乏持续做多热点，信心不够；同时外围因素不确定性增加，政策收紧预期明显。预计未来市场有可能维系弱势震荡整理的态势。（完）

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