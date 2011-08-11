11日午间分析：沪指早盘低开高走

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
近期欧美股市剧烈波动，但是随着外围市场的影响力逐步减弱，A股市场再度回到自己的运行轨道上。尽管受到欧债危机升级和全球经济放缓忧虑的影响，昨夜欧美市场再度大跌，但是A股却呈现低开高走态势，早盘低开後就一路震荡回升，午盘沪综指报收于2560.12点，上涨0.43%。
笔者认为，由于盘面缺乏持续做多热点，信心不够；同时外围因素不确定性增加，政策收紧预期明显。预计未来市场有可能维系弱势震荡整理的态势。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。