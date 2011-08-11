《Saft专栏》美国评级下调 债权人的美梦却是其他人的梦魇

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jim Saft 编译 田建华/肖群英

路透阿拉巴马州8月9日电--欲了解何以美国失去AAA评级後,公债却依旧大涨,其实只需要想想,近期事件虽不利于经济成长,却利好债权人.

标普下调美国信用评级,是美国有史以来头一遭,强化了这样的观点,即美国将撤回对那些未持有美国公债国家的各项担保和承诺.

美国的信用并未因为评级下调而变差,降评只是点出了美国偿债义务和履约意愿的差距,但降评来得太慢,而且幅度也不够.美国国会已经表明,不仅不会再有重大的刺激措施,还可能会大幅削减政府支出.

美国看来不会违约,不但会偿还债务,更重要的是,会用不贬值的美元来偿还.这是债权人的美梦,却是其他人的梦魇.经济成长将放缓,甚至出现衰退,这将令当前的美债收益率(殖利率)更具吸引力,而通胀风险,则会偏低一阵子.

美国联邦储备委员会(美联储,FED)或再次尝试通过量化宽松,来点燃通胀,不过受到政局方面的限制.

在政治和操作层面上,美联储均难以实质重燃通胀.这必须承认第二轮量化宽松失败,而这样的败绩会断送了联储珍惜的独立性.若新的银行业危机迫使联储担起最後贷款人的角色,联储很可能有所行动,而时间大概就在本周.

周一市场走势反映了这样的想法.标准普尔500指数重挫近6%,而美国指标10年期公债收益率下跌20个基点,报2.35%.如此低的收益率反映出这样的想法,即美国不会大额借款来刺激经济,且经济将可能大受冲击.经济受冲击原因不仅仅是缺乏刺激,而是银行业难以发挥作用,而消费者也负担过大难以承受经济萧条之重.

这是资产负债表的衰退,情况会很难堪.

**放弃太大而不能倒**

更引人注目的是,那些与通常被视作太大而不能倒的银行相关联的股票及衍生品走势.他们的股票猛烈挫跌,而违约担保成本则升高.美国银行(BAC.N)的股票挫跌逾17%,花旗集团(C.N)跌15%,摩根大通(JPM.N)亦下挫8.5%.而美国银行的违约担保成本一度达到290个基点,日内急升100个基点.

上述价格反映了几件事.首先,经济恶化会损及银行获利.再者,美国可能会无能力或者不愿意在任何情况下都继续担保扶持太大而不能倒的银行.这是至少2009年初以来的不成文约定,银行得以藉此继续存活,盼最终透过获利来走出困境.但美国债信评级下调且借款意愿降低,意味着除非让银行业股东和债权人也付出代价,否则美国政府不太可能再次提供援助.有趣的是,美国信用违约担保成本周一依旧大致持稳在57个基点.

尽管法国仍拥有AAA信用评级,但法国违约担保成本却飙升至接近160个基点,而堪称太大而不能倒的主要银行--法国兴业银行(SOGN.PA)也在美国交易时段暴跌.可能的推断是,法国看来会需要分担意大利和西班牙纾困的巨大成本,有遭到调降评级的可能,进而成为对法国银行业更不利的影响.英国也拥有富可敌国的金融机构,而该国也出现违约担保成本上扬,主要银行业股价重挫的情况.

在有担保的法定货币体系内,银行的偿付能力将最终取决于政府支持银行继续经营下去的意愿.

让我们冀望,跨国银行失序倒闭的情况不可能发生,就算发生,当前的要角们也会受到激励而采取行动.

先前出台的政策并未奏效.量化宽松政策历来效益不彰,但更要命的是,美国虽支撑银行业继续存活,但却无法适切地驱动资金流动,使得美国经济成长乏力,同时又让银行业继续了三年的掠夺行径.

世间罕有第二次机会,应该好好把握.(完)

--审校 王冠中

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