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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 11日 星期四 12:22 BJT

陶菲克生日当天遭淘汰

周三在羽毛球世锦赛男单第二轮争夺中，前世界冠军陶菲克在30岁生日当天输给新加坡非种子选手黄梓良，两盘比分分别为17-21和14-21。卫冕冠军陈金以21-13和21-17击败荷兰选手帕尔亚玛，林丹以21-15与21-16击败爱尔兰选手埃文斯，携手晋级16强。资料图片为今年1月22日陶菲克在吉隆坡一场比赛中。路透

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