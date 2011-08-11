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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 11日 星期四 12:19 BJT

意大利2-1胜西班牙

周三在最近两届世界杯冠军西班牙与意大利之间的一场友谊赛中，阿奎拉尼的一脚折射，帮助意大利2-1胜西班牙。比赛第11分钟，意大利蒙托利沃进球打破僵局。第36分钟，阿隆索点球为西班牙扳平比分。下半场比赛主动权本来看似在西班牙方，但是阿奎拉尼的进球锁定了意大利的胜局。路透

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