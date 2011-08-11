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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 11日 星期四 12:19 BJT

德国3-2胜巴西 破18年不胜魔咒

周三进行的足球国际友谊赛中，德国队3-2战胜巴西，打破18年未赢对方的魔咒，双方所有进球全部来自下半场。巴西上半场占据比赛上风，但是未能抓住机会。德国上次击败巴西还是在1993年在科隆，比分2-1，而在此後五次交手中，巴西四胜一平。路透

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