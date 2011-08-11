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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 11日 星期四 12:19 BJT

罗杰斯杯沃兹尼亚奇爆冷出局

周三在罗杰斯杯比赛中，世界排名第一的沃兹尼亚奇爆冷出局。沃兹尼亚奇4-6与5-7负于意大利对手文奇，这位丹麦卫冕冠军比赛中很少进入状态，发挥大失水准，出现7次双发失误，并错失很多得分机会。路透

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