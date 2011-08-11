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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 11日 星期四 12:18 BJT

小德世界第一首演有惊无险

塞尔维亚天王德约科维奇捍卫世界第一的起跑有惊无险。周三在罗杰斯杯比赛中，小德开局慢热，最终以7-5与6-1有惊无险击败俄罗斯名将达维登科，将其个人本赛季战绩提升至49胜1负，顺利锁定男单十六强席位。路透

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