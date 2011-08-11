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路透中文国际短讯 | 2011年 8月 11日 星期四 12:36 BJT

中国下半年货币政策定向宽松--中证报

中国证券报周四报道,下半年货币政策或适当微调,将采取"定向宽松"方式,适当放松融资条件限制,对保障房、中小企业等给予融资政策倾斜. 报导援引分析人士表示,保持货币政策"整体紧缩"可平抑物价,搭配定向宽松可避免货币政策的滞後效应与多种因素叠加. 路透

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