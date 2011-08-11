默多克宣布媒体帝国接班人

80岁高龄的新闻集团首席执行官默多克周三宣布，如其个人出现任何情况，公司首席运营官切斯・凯里将会顶替他。这是迄今为止在《世界新闻报》窃听丑闻後，默多克的儿子詹姆斯或被边缘化的最清晰信号。《世界新闻报》属于詹姆斯职责范围。图为2010年4月28日凯里在一次会议上。路透