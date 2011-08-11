73%受访者认为美国步入歧途 近半数称未来情况会更糟

路透华盛顿8月10日电---路透/伊普索斯(Reuters/Ipsos)周三发布的调查显示,经济忧虑令美国人深感困扰,绝大多数受访者都认为美国步入歧途,近半数的人则认为最坏的情景还在後面.

调查反映出人们对于美国经济的不安以及对华府政坛的不满.之前,国会在最後的一刻勉强通过协议避免了违约,但国家债信评级还是遭到标准普尔的下调,股市大跌,全国失业率仍盘踞在9.1%的高位.

过去数周的艰难债务谈判令奥巴马的政治声望大为受损,而且经济形势不佳令他的2012年连任大选也蒙上重重阴霾.

调查显示,奥巴马的支持率从一个月前的49%降至45%.前任总统小布什2004年竞选连任时,在盖洛普调查中的支持率从未跌到46%以下.

路透/伊普索斯调查称,73%的美国人认为美国"步入歧途",只有21%的人相信美国仍在向着正确的方向迈进.

不仅如此,47%的受访者还认为"最糟糕的情况还在後面",比一年前增加13个百分点.这是2009年3月以来最高,当时经济衰退严重,该比例为57%.

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提高债务上限的争斗看来令共和党的信誉受损最大.调查显示在协议达成後,49%的美国人对共和党持负面看法,而不支持民主党的受访者比例为40%.

此次路透/伊普索斯调查访问了1,055位成人,其中的885人是注册选民.对于所有受访者和注册选民的调查误差程度分别为3个百分点和3.1个百分点.(完)

--编译 高琦; 审校 蔡美珍

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