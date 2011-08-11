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路透中文国际短讯 | 2011年 8月 11日 星期四 14:45 BJT

中国明年拟开工保障房下调--消息

中国未来五年保障房建设计划或因资金压力调整节奏.两位消息人士表示政府计划明年开工建设保障房800万套,较此前计划目标缩减20%. 中国计划十二五期间建设3,600万套保障房.3月份发改委信息显示,建设进度安排为2011年和2012年分别投建1,000万套,此後三年共投建1,600万套. 路透

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