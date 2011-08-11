港交所：网站遭非常熟练的黑客袭击

以市值计全球最大交易所--香港交易及结算所有限公司周三称,网页的故障是由于非常熟练的黑客入侵. 稍早港交所称其网站''披露易''因技术问题服务受到干扰,而未能登载上市公司讯息.为了让所有投资者有充足时间了解相关的股价敏感资讯,有多家公司需于下午停牌.路透