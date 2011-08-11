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路透中文国际短讯 | 2011年 8月 11日 星期四 14:46 BJT

港交所：网站遭非常熟练的黑客袭击

以市值计全球最大交易所--香港交易及结算所有限公司周三称,网页的故障是由于非常熟练的黑客入侵. 稍早港交所称其网站"披露易"因技术问题服务受到干扰,而未能登载上市公司讯息.为了让所有投资者有充足时间了解相关的股价敏感资讯,有多家公司需于下午停牌.路透

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