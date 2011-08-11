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路透中文国际短讯 | 2011年 8月 11日 星期四 14:47 BJT

中国首次成为澳洲第一大移民来源国

截至今年六月，中国首次超过英国，成为澳大利亚第一大移民来源国，凸显中国对澳洲经济的重要性。澳洲移民和公民部部长鲍文周三称，澳洲接收了29,547名中国移民，占移居澳洲总人数的17.5%。英国移民澳洲人数为23,931，印度为21,768。路透

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