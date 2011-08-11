《阳歌专栏》百度求购土豆 中兴押注智能手机

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）为资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（weibo.com/youngchinabiz）。

**百度求购土豆，寻求多元化？**

百度(BIDU.O)终于有条合我口味的新闻了。据中国媒体报导，百度正在洽谈收购土豆网。经常浏览我博客的读者们知道，我一直认为百度是只有一个舞步的桑巴，近乎100%的收入依赖于搜索相关的广告，虽然有一些尝试业务多元化的动作，但多是无果而终。

但就此案例而言，土豆网是一个运作相对成功的网上视频分享网站，购买它对两家公司都有很大意义，而且最终有可能帮助百度增加营收渠道。土豆如此糟糕时机下仍坚持IPO，明显是急需资金。所以，从百度的角度出发，充分利用土豆的资金需求以及华尔街的震荡，它也许可以用很好的价格买下土豆。

再从土豆的角度来看，百度是一个非常强有力的合作夥伴。最重要的是，百度可以对页面搜索结果稍作调整，使土豆的内容相比优酷等竞争对手显示在搜索结果更有利的位置。另外，百度还可利用其行业影响力，帮助土豆签下有利的合法视频许可协议。

目前政府正施压中国网络企业提供合法内容，弃用盗版内容。优酷网YOKU.N在这一方向上已经迈出了一步，6月份公司与华纳兄弟(TWX.N)签署合作协议。而百度上月也宣布与多家唱片公司联手合作。如果百度确实为土豆达成了类似协议，那麽土豆可能有一些功课要做，因为公司第二季度报告亏损1,200万美元，是优酷的三倍。

此外，百度董事长李彦宏也可能会感到与土豆创始人王微共事有些麻烦。要知道土豆网IPO原本定在去年底，正是因为王微复杂的离婚纠纷拖延了IPO时间。但是鉴于土豆网目前财务状况，王微除了出售公司外选择寥寥，而百度正好是最好的潜在合作夥伴之一。

一句话：百度如果收购土豆，可能从单一搜索业务模式逐渐走向多元化。

**中兴通讯押注智能手机业务**

在中兴通讯最新财报上，公司营收与利润差异巨大，而原因主要在于其押注规模较小但增长快速的智能手机业务，公司希望利用这块业务来弥补其网络设备业务的缓慢增长。

中兴通讯发布业绩快报称，第二季度公司营收增长大约30%，较一季度有很大改善，但是二季度利润下降超20%，而其一季度为16%的正增幅。公司解释称智能手机业务是利润下降原因，因公司为能够未来两年内位列全球五大手机厂商，其智能手机售价非常低。

公司还表示，今年上半年其智能手机销量上升400%，达到500万部。一名公司消息人士此前曾向我透露，中兴通讯希望今年在美销售总额达6亿美元的智能手机。而据我所看到的报导，手机售价可能低至100美元，如果按此计算，中兴通讯仅在美国就需要卖出600多万部手机才能实现目标。这种为快速获得市场份额的举动可谓冒险，台湾宏基(2353.TW)就是一个经典案例。该公司通过牺牲利润来换取市场份额，几乎让它在十年前濒临破产。

不过，我觉得中兴的这种策略依然有50%的成功机率，前提是中兴真的能在未来1-2年快速获得其预期的市场份额，然後利用其新的影响力逐渐将价格提高至更可持续的水平。在该案例中，执行将是关键，但可能不是中兴的强项，因这种执行力通常不是很多中国企业的强项。

一句话：中兴牺牲短期获利来换取智能手机业务快速发展的决定有风险，但可能也是有利可图的，其成功机率为50%。

编译：张敏/靳怡雯 发稿：程芳/王燕焜

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