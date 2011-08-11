朝韩就炮击事件相互指责

“空饷门”持续发酵 菲永面临退选压力
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
路透首尔8月11日电(记者 Jeremy Laurence)---朝韩两国周四就双方在海上边界附近短暂的军事冲突相互指责。美国则敦促朝鲜回到去核化会谈的轨道上来。
朝鲜称韩国的军事回应十分“荒谬”，因只是施工地点发生爆炸。
韩国朝西海(West Sea)边境地区发射了六枚警告炮弹，韩国国防部驳斥了朝鲜关于施工地点爆炸的说法。
此前一天，韩国官员表示，朝鲜很可能正在该区域举行军事演习，部分炮弹落在海上边境附近。
冲突发生两周前，朝韩两国核特使举行了两年来的首次会晤。一周前，朝鲜一名高级外交官前往纽约同美国朝鲜核事务高官举行会谈。
各方称这些会晤很有建设性，这令外界猜测六方会谈有望重启。
美国表示，此次边境冲突不应影响会谈所取得的进展。
美国国务院发言人纽兰德(Victoria Nuland)在华盛顿对记者表示：“此次事件现已结束，我们现在需要回到主要事务上，也就是朝鲜需表明......其真正致力于实现去核化目标。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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