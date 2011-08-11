山寨版iPhone 5在中国热销

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透上海8月10日电---苹果(AAPL.O)iPhone 5在中国上市了？当然不是，这只是山寨版。
在阿里巴巴集团旗下的淘宝网，山寨机hiPhone 5售价最低约200元人民币。
但上海手机市场一些店员称，仿真度更高的山寨机售价约在800元。
据上海《时代报》报导，一名店员指着一款开价850元的手机说：“你看看这做工，跟三四百元的货不一样。”
该报称，正版iPhone 5尚未上市，而山寨版与网上据称泄漏产品图类似，比现有的iPhone 4薄，采用锥形边角设计。但山寨版分量很轻，像塑料玩具。
西方政府常常批评中国保护知识产权不力，在中国随处可见盗版产品，包括手表、箱包和电脑软件等。(完)
编译：黎黎 发稿：朱淑珍
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透1月5日 - 美国消费电子公司苹果周四称，2016年苹果应用商店(App Store)为开发者带来200亿美元收入，较2015年增加了40%，受助于精灵宝可梦GO和超级马里奥等手游、以及订阅服务应用带来的营收增长。
路透首尔1月5日 - 韩国Electronic Times周四引述未具名消息人士报导，三星电子对盖乐世(Galaxy)S8智能手机初步设定的产量目标为1,000万部。