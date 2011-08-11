山寨版iPhone 5在中国热销

路透上海8月10日电---苹果(AAPL.O)iPhone 5在中国上市了？当然不是，这只是山寨版。

在阿里巴巴集团旗下的淘宝网，山寨机hiPhone 5售价最低约200元人民币。

但上海手机市场一些店员称，仿真度更高的山寨机售价约在800元。

据上海《时代报》报导，一名店员指着一款开价850元的手机说：“你看看这做工，跟三四百元的货不一样。”

该报称，正版iPhone 5尚未上市，而山寨版与网上据称泄漏产品图类似，比现有的iPhone 4薄，采用锥形边角设计。但山寨版分量很轻，像塑料玩具。

西方政府常常批评中国保护知识产权不力，在中国随处可见盗版产品，包括手表、箱包和电脑软件等。(完)

编译：黎黎 发稿：朱淑珍

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