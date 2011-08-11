河南第二批“瘦肉精”案公审 7人获刑

路透北京8月11日电---新华社周四报导称，经河南省获嘉县法院周二判决，七人因非法出售“瘦肉精”获刑。

仅在两周前，另外五人因生产销售“瘦肉精”获刑，其中一人被判死缓。

新华社称，被告韩文斌等七人从2009年起卖“瘦肉精”给生猪养殖户，被法院判处罚金1,000元到2.8万元不等。

中国是全球最大的猪肉生产国和消费国，由于国内瘦肉价格更高，促使一些生猪养殖户使用“瘦肉精”喂猪。

但如果人类过量食用瘦肉精，会导致肌肉震颤、眩晕、头疼和胃刺激。

官方媒体称，含有“瘦肉精”的猪饲料销往河南、山东和江苏等八省。官方媒体指出，河南双汇集团(000895.SZ)是曾销售被污染猪肉的大企业之一。（完）

编译：黎黎 发稿：程芳

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