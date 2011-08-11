河南第二批“瘦肉精”案公审 7人获刑

“空饷门”持续发酵 菲永面临退选压力
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
路透北京8月11日电---新华社周四报导称，经河南省获嘉县法院周二判决，七人因非法出售“瘦肉精”获刑。
仅在两周前，另外五人因生产销售“瘦肉精”获刑，其中一人被判死缓。
新华社称，被告韩文斌等七人从2009年起卖“瘦肉精”给生猪养殖户，被法院判处罚金1,000元到2.8万元不等。
中国是全球最大的猪肉生产国和消费国，由于国内瘦肉价格更高，促使一些生猪养殖户使用“瘦肉精”喂猪。
但如果人类过量食用瘦肉精，会导致肌肉震颤、眩晕、头疼和胃刺激。
官方媒体称，含有“瘦肉精”的猪饲料销往河南、山东和江苏等八省。官方媒体指出，河南双汇集团(000895.SZ)是曾销售被污染猪肉的大企业之一。（完）
编译：黎黎 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
韩国农业、食品与农村事务部(Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs)在声明中称，报恩郡一乳牛场已发现此疫情，该乳牛场位于首尔东南约170公里处(105.63英里)。该乳牛场已将其195只乳牛尽数宰杀以控制疫情。
曾誓言要对伊朗采取更激进政策的特朗普，对伊朗13名个人和12家实体实施制裁。而在伊朗试射弹道导弹后，两天前特朗普政府已将伊朗列为“关注”对象。