美联储承诺维持低利率 似为QE3出台铺路

路透华盛顿8月10日电---如果经济失去动能的情况延续,那麽美国联邦储备委员会(FED,美联储)看似越来越可能会推出另一轮货币刺激措施.

美联储周二采取空前举措,承诺在特定时间内--至少在2013年前都将维持接近零的利率,并称其正研究支持脆弱经济复苏的其它方法.

倘若经济成长进一步放缓,失业率仍在9.1%居高不下,那麽美联储主席伯南克似乎可能,抵住部分同僚的反对意见.而采取行动,

"我们现在预计,(美联储)将在今年稍晚或2012年初恢复量化宽松举措的机率超过一半,"高盛分析师在研究报告中称,"如果美联储货币政策委员会的经济预估向我们所做的更为悲观的预估靠拢,那麽其可能将进一步放松政策."

美联储对经济料将成长2.7-2.9%的6月预估看起来已过于乐观,尤其是考虑到有数据显示,上半年经济表现远逊于最初预估.

根据本周公布的路透调查,目前分析师的预估中值为,2011年美国国内生产总值(GDP)仅料将增长1.7%.

第三轮宽松政策的内容尚不明朗.尽管上一轮措施备受争议,但如果只是因为已经采取相似的举措,那麽最有可能的仍是恢复资产购买措施.

诸如此类的任何一项措施都将面临争议,即使是周二承诺维持低利率的决定亦未能幸免.美联储内部有三位决策者不同意上述决定,为近20年以来持反对观点人数最多的一次.

**意外效果减少**

部分分析师依然希望伯南克拥有一到两个锦囊妙计,即使他们担心,这些手段在目前所起的效果已大不如前.

迅速浏览下市场,便能找到很好的佐证.

美联储承诺至少在2013年中前维持低利率,并表示其也在研究其它政策选择.受此提振,股市周二大幅反弹.

但到了周三,全球股市又再次暴跌,这次是因为人们担心,法国及其银行业可能成为欧洲债务危机的下个牺牲品.

作为经济大萧条的研究者,伯南克已清楚表明,其宁愿犯下过犹不及的错误,也不愿坐视经济衰退.

尽管FED实施零利率政策,且斥资约2.3万亿(兆)美元买债,但经济复苏仍疲软,由此看来,许多分析师质疑,在当前环境下,货币政策是否有效.

但其他分析师表示,FED还有许多可做之事.

伯南克自己曾提到,有可能采取订定略高一点的通货膨胀目标,也就是所谓的物价水准目标作法,他认为这是FED仍然可以动用的一项工具,不过他认为这太危险而予以排除.

但倘若美国经济疲弱到足以重新引发通缩威胁,这是伯南克及FED官员可能考虑的对策,而且许多分析师也认为应该考虑.

"只要FED能够印钞买资产,它就不会无计可施,"George Mason大学Mercatus中心研究学者Arnold Kling指出."FED应该设法扩大货币供给.至少,通货膨胀高一些会很有帮助."

但要拉高物价,很难向民众兜售这样的政策,因此一些分析师建议,FED必须以就业包装这类论点.创造通货膨胀并提高民众消费支出的诱因,可以刺激企业投资及增加聘雇.

**服从多数法则**

目前为止FED实施的非传统政策措施,并非毫无风险,这也是招致外界抨击及FED内部反对声浪的原因所在.达拉斯、明尼亚波利斯及费城联邦储备银行总裁投票反对维持近零利率至2013年;这三位总裁原本就对QE2抱持怀疑态度.

一些今年没有FOMC投票权的地区联邦储备银行总裁,或许也有相同看法.等到三周後公布会议记录时,就可以更清楚委员会分歧情况究竟如何.

从近期官员对政策的评论,可以略窥迹象.堪萨斯联邦储备银行总裁洪尼格一直强烈反对具有通货膨胀风险的措施.最近,其他官员也加入他的行列.

"基于当前的通胀趋势,此刻增加货币刺激措施,似乎会提高通胀到不适当的高水准,而且对刺激实质经济成长没有什麽帮助,"里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔两周前表示.

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德也对长期维持超低利率持保留态度.

布拉德一年前在一篇文章中认为,FED用"较长一段时间"一词预设低利率政策时期,可能会压抑消费者对未来的看法,进而导致信心持续低迷.

但从周二表决结果来看,伯南克显然准备执意推动他认为正确的作法--不管是否遭到反对--也不愿坐等不可能达成的共识,而让经济面临重陷衰退的危险.(完)

--编译 许娜/蔡美珍;审校 田建华

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