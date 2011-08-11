美债评级调降後 亚洲贷款市场料收紧

* 高级别发行人贷款定价将提高

* 融资成本上涨和流动性收紧

* 欧洲银行业在该市场的活动料减弱

路透香港8月9日电---银行消息人士对汤森路透旗下基点表示,标准普尔调降美国债信评级料导致亚洲银团贷款市场出现定价调整,尽管影响可能还要过一些时间才能显现,而且当前欧元区危机仍是市场更担心的问题.

过去一年来,融资成本波动以及流动性收紧已对亚洲贷款市场带来困扰.随着美国债信评等下调,贷款市场人士称其预计放贷将更为保守,并且价格有可能出现投机性上涨.

"凡事都是息息相关的."欧洲一家银行的资深贷款银行人士称.

"企业贷款方可能会在股市情况不好的时候转向贷款市场,这或将推高贷款定价.不过另一方面,由于市场前景不确定,银行有可能惜贷,这又会反过来挤压流动性...如果第四季度交易量下滑,我不会感到意外."

银行消息人士表示,尽管亚洲地区许多商业银行一如既往地开展业务,但是它们对于承销新贷款的态度可能更加谨慎.

"我们预计,将有更多高评级借款人较预期更早的来到市场再融资,以趁早敲定融资协议."一家大型中资银行的企业贷款银行家表示.

德国商业银行旗下企业与市场部门的亚洲贷款资本市场主管Christine Chan亦称,下半年定价料有可能出现较大变动.

"来自投资级别或高级别发行人的高定价交易料将增加,因其定价明显合乎(多数银行的)资金成本."Chan说.

**活跃的欧洲市场面临贷款成本增长问题**

不过许多银行业消息人士称,欧元区危机更令人担忧,因为通常在亚洲活跃程度要高于美国同业的欧洲银行,近来达成的交易数量减少.

"美国的银行在亚洲并不十分活跃,因此其对银团贷款市场的影响很小.然而这些日子以来,欧洲的银行活跃度大大降低了."澳新银行银团贷款全球主管John Corrin表示.他亦担任亚太贷款市场协会主席.

Chan补充道,市场应更多关注融资成本上涨,以及持有大量亚洲风险敞口的跨国银行如何应对.

今年以来,资金成本一直是困扰亚洲地区银团贷款市场的迫切问题.

星展银行(DBS)银团融资和机构银行部门董事总经理Boey Yin Chong表示,许多银行都感受到资金成本提高的压力,主要是美元和如港币等地区货币.

中国、香港和台湾的银行已出现成本增加的情况,并各自采取不同策略来处理美元资金短缺的问题.

同时,鉴于近期意大利出现债务危机,欧洲银行业融资成本亦攀高.一位驻亚洲的西班牙银行人士表示,今年欧洲银行融资成本曾为100个基点,但近期已大涨至200个基点左右.

不过,许多欧洲银行业人士同意目前资金成本尚不及雷曼兄弟倒闭时期的水平,他们表示尽管全球股市大跌,但这种负面影响尚未传导至亚洲企业贷款市场.

"我们还未看到有交易中止或重新定价,或者银行撤离的情况."Corrin称.

"贷款市场对宏观经济事件影响的反应,要比(股票或债券)市场更慢."

"亚洲贷款市场中的大部分由该地区的投资者组成,因此限制了影响."

Chan补充道:"除了跨国银行,本地贷款市场也可以依靠于本地银行."

一家美国的银行银团贷款团队主管表示同意:"贷款市场活动速度要慢于债券市场,因此现在还远远看不到或感觉不到有什麽影响."

"不要认为市场将会戛然而止,但是也别期望在负面影响减弱前将有很多交易."

Corrin指出,避险需求可能让一些银行从中受益.

"避险操作可能提振一部分评级较高银行的流动性."

雷曼兄弟申请破产保护後,隔夜美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)在2008年9月上涨逾一倍,但在标准普尔宣布调降美国债信评等,该利率後并无变动.(完)

--编译 洪曦;审校 程琳

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