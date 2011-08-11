11日盘後分析：大盘见底？ 言之尚早

受到消息面利好消息的提振，今日A股市场并未受到昨夜欧美股市大跌的影响，全天沪深两市股指低开 高走，其中沪综指重新站上5日均线，今日A股独立的走势预示着短期已经逐渐摆脱外围市场波动的困扰。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到消息面利好消息的提振，今日A股市场并未受到昨夜欧美股市大跌的影响，全天沪深两市股指低开 高走，其中沪综指重新站上5日均线，今日A股独立的走势预示着短期已经逐渐摆脱外围市场波动的困扰。

受到欧债危机升级和全球经济放缓忧虑的影响，昨夜欧美市场再度大跌，受此影响，早盘两市股指双双跳空低开，但是在利好消息的刺激下，沪综指成功回补昨日缺口後开始震荡反弹，并一举收复5日均线，在盘中个股多数反弹的带动下向2600点关口进发，尾盘沪综指最终报收于2581.51点，上涨1.27%。

从技术层面分析，尽管短期技术反弹得以延续，但是在股指反弹过程中，成交量并没有同步放大，显示大盘短线持续上攻动力不足，况且目前沪综指距离2600点仅有一步之遥，连续超跌反弹後技术指标得到一定的修复，因此，预计大盘短线仍将维持震荡整理格局。

近几个交易日，A股市场始终跟随全球股市的脚步，同涨同跌，但是今日A股却走出独立行情，究其原因，笔者认为主要是国内利好因素有所抬头。

一方面，金融监管部门年中工作会议日前陆续召开。会议传出的信息表明，未来货币政策整体上难言放松。随着通胀可能见顶，下半年货币政策或适当微调，将采取“定向宽松”方式，适当放松融资条件限制，对三农、中小企业、保障性住房等领域给予融资政策倾斜。

“定向宽松”无疑给市场注入了一针强心剂，投资者开始憧憬未来货币政策将稳中逐渐放宽。同时，欧美金融市场的剧烈动荡使得央行对待加息和提存准率等手段采取谨慎态度。

另一方面，尽管本周到目前为止，成交量呈现递减态势，但是不能否认的是，当前点位附近大盘承接能力有所增强。无论是短线抢反弹资金也好，还是其他资金也好，大盘之所以能连续三个交易日反弹，资金进场迹象明显。

有消息称，在此轮暴跌之後，社保基金已经进场抄底。从过往的经验看，社保基金几乎每次都很精准在底部区域进场，因此，市场也社保基金的动向视为风向标。

笔者认为，正是上述因素造成今日大盘延续反弹的关键因素，但是我们现在能不能就认为大盘已经见底呢？

答案是否定的，且不说上述利好因素存在变数或者有待确认，就目前A股市场所处的环境，投资者也应该继续持有谨慎的态度。外有欧美债务危机加剧、全球经济复苏遇阻，内有宏观调控、通胀以及经济增速放缓等等，这些因素都决定了短期内大盘难有趋势性机会。（完）

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