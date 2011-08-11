贸易顺差高企增压 人民币加速升值不得不行

(新增交易员评论指顺差高企推动美元供应增加)

* 7月出口增速超预期致贸易顺差高企

* 结汇盘涌出令人民币汇率近日连续创出新高

* 参考一篮子货币的汇率形成机制推波助澜

* 顺差不停则升值不止,年底前有望至6.25附近

记者 毕晓雯

路透香港8月11日电---远超预期的中国7月贸易顺差,给已使出浑身解数收缩流动性的中国央行再添忧虑.如何化解来势汹汹的外汇流入,加速人民币兑美元升值或是不得不做的选择.

市场人士并指出,尽管中国存款准备金率已处21.5%的历史高位,央行并已不断削减企业的短期外债等,但顺差高企等外汇流入渠道仍旧开闸放水,令美元卖盘源源不断,加大了市场力量推动人民币升值的压力.

中国外汇交易市场的交易员们对此感觉相当强烈,创出30个月新高的的顺差额公布後,突然增加的美元卖盘令银行应接不暇."出口情况这麽好,结汇的客盘很活跃,谁都不是傻子,美元长期肯定是要走软的,当然要卖掉."一家国有银行的交易员称.

周四人民币/美元即期汇率冲破6.40大关,最高至6.3938;海外不可交割(NDF)市场上的美元/人民币一年期报价进一步趋近2008年金融危机前的低位,创40个月来新低.

此外,美国已宣布2013年中前将维持近零利率,令中国继续加息以应对通胀受到掣肘.考虑到货币政策的独立性,势必要进一步加大人民币汇率的灵活性.

"能用的办法都用了,央行真是有点黔驴技穷."平安证券固定收益部研究主管石磊称,"必须加快升值,以减少外汇的不断流入."

海外市场对人民币升值的态度则更为鲜明,已认为目前当前境内汇市人民币兑美元0.5%的日间波幅都不足以满足市场的需求,有关中国央行近日将宣布扩大人民币/美元波幅的传言渐起.

交银国际发布的报告指出,中国7月份实现贸易顺差315亿美元,与6月份223亿美元的水平相比有明显扩大.今年1-7月份累计顺差则为775 亿美元,与去年同期845亿美元的水平相比,并未明显下降.较大的顺差可能促使人民币继续升值.

中金公司、交银国际、渣打等机构都预期,至今年年底,人民币/美元将升至6.25-6.30的水平,较目前的水平至少还有1.5%的升幅.

7月初路透对34家分析机构的最新调查显示,今年底人民币兑美元预计将升值至6.30.[ID:nCN1822571]

**基本面支持**

尽管中国再三表示,追求国际收支基本平衡是政府坚持不懈的最高理想,但顺差的持续高企说明现实与理想的差距仍旧不小,从而在政策制定上,要坚持经济结构调整、人民币升值等思路继续实施.

分析人士并指出,特别是在美国长期债务评级被调降以後,中国庞大的外汇储备投资安全更令央行心焦.智者对此的选择莫过于认清外汇储备不断积累的危害,坚持经济结构调整不动摇.

"顺差的持续高企从侧面说明经济结构调整进展不大,"交银国际宏观经济分析师李苗献称,"国内经济结构调整的缓慢使得已经过多的外汇储备在继续快速增长."

"如果美债降级能够倒逼中国加快经济结构调整,就是坏事中的好事."他称,"人民币升值是结构调整的重要举措之一."

石磊则指出,尽管7月中国贸易顺差额可能有一定虚增成分,但实际规模应该还是非常之高,在人民币升值预期及当前结售汇制度之下,会转化为相应的外汇储备,对应形成大量的外汇占款,从而增加央行对市场流动性的提供.

在他看来,中国央行应该采取加快人民币升值的办法,来抑制外汇的大量流入,这一招应该最为有效.

他并指出,央行近来通过大幅提高准备金率来冻结外汇流入所形成资金供给的办法,对冲的效应并不明显,因为准备金冻结的是银行体系的资金,而外汇流入所形成的人民币资金供给掌握在企业机构及居民手中.

消息人士援引刘明康主席在银监会年中会议上的讲话称,刘明康也提出要学习南美一些国家,实施的托宾税制度.

托宾税(Tobin Tax)是指对现货外汇交易课征全球统一的交易税,旨在减少纯粹的投机性交易.该税种的提出主要是为了缓解国际资金流动尤其是短期投机性资金流动规模急剧膨胀造成的汇率不稳定.

"实施托宾税制度後,资本流动立刻就消停了."刘明康在会上称,"你来一百块,我留四十块给你,其他放在我的中央银行.你走的时候再给你,你没丢钱,但要给我付买路钱."

他在会议中建议,"欧美问题很严重,热钱追逐中国是显而易见的,我觉得这是宏观调控中今年要注意的一个问题."

**技术面支持**

中国重启汇改後,仍实施的是参考一篮子货币的汇率形成机制,人民币汇率要由包括美元、欧元、日圆等诸多货币共同作用而形成,因此,其他货币兑美元汇率的走势,也影响着人民币兑美元的汇率.

央行副行长胡晓炼此前就撰文指出,更应该关注的是人民币有效汇率,而非人民币兑美元的名义汇率.

但令人遗憾的是,由于美元加息无望,美国评级又被调降,美元较其他货币的跌幅要远远大于兑人民币的跌幅,从而导致人民币名义有效汇率不升反降,令中国的"汇率敌人"不仅仅来自美国,还逐渐增加了欧洲、南美及亚洲一些国家.

李苗献就指出,事实上今年上半年人民币名义有效汇率比去年底贬值了1.5%,显然这并未对出口部门造成较大影响,因此人民币存在继续升值的空间.

而分析7月份的出口数据则显示,出口增长加快主要源于对欧洲和日本的出口显着上升,对巴西、印度、台湾等新兴市场的出口也保持强劲.

交银国际的报告还认为,美国评级遭下调尚未对美国私人部门的经济活动产生明显不利影响,未来对中国出口的负面影响亦有限.

"因此,不同于2008年金融危机时,未来中国的出口不会有太大的影响,人民币必须加快升值,而且是有效汇率的升值."李苗献称.(完)

--审校 林高丽

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。