独家：酿酒企业SABMiller拟再次收购富仕达

* 富仕达股价下跌,使SABMiller的出价更具吸引力

* 目前尚无竞购对手出现

* 富仕达董事会面临开启谈判的压力

* 富仕达股票收盘接近每股4.90澳元的收购报价

路透伦敦/墨尔本8月10日电---据银行人士与投资者透露,全球酿酒企业SABMillerSAB.L料将在本月稍晚再次对澳洲的富仕达(Foster's Group)FGL.AX发起收购.由于没有竞购对手出现,SABMiller若能小幅提高收购价格便有望获得成功.

SABMiller将等候富仕达在8月23日公布的全年业绩报告,由于啤酒利润下滑,富仕达的业绩可能不佳.然後SABMiller可能会对富仕达的董事会增压,要求其接受目前的112亿澳元(114亿美元)收购价格,或小幅上调的现金收购价.

过去几日富仕达的股价已经跌至SABMiller的收购价下方,这使得收购出价变得更具有吸引力,目前投资者在向富仕达的董事会施压,要求与SABMiller进行谈判.

富仕达股价周二触及4.51澳元的低点,由于出现竞购者的希望逐渐落空,且全球股市大跌.周三其股票价格反弹,收盘报4.93澳元,接近SABMiller每股4.90澳元的出价.

一位了解情况的投行人员表示,"SABMiller非常有原则,其将等待富仕达公布业绩,向富仕达股东和董事会施加压力,然後同意略微提高收购价格."

据路透调查显示,当SABMiller 6月竞购富仕达时,分析师表示,前者可能必须支付高达5.20-5.40澳元的出价才能成功完成此项交易,不过他们现在认为出价介于4.90-5.10澳元之间将会成功.

SABMiller旗下拥有Miller Lite、Peroni、Grolsch等品牌啤酒,富仕达麾下则有Victoria Bitter和Pure Blond和Cascade.若收购成功,将使得上述品牌汇集在一家公司门下,并将成为2008月英博斥资520亿美元收购百威成立百威英博(ABI.BR)之後全球酿酒业最大规模的收购案.

富仕达首席执行长John Pollaers对SABMiller的作法一直不屑一顾,称其"远离现实,不值得参与",但他之後补充道,他不是说该公司永远不能参与洽谈.

富仕达股价正在威胁Pollaers的立场.在富仕达收盘价跌至4.93澳元之後,SABMiller或许不用大幅提高出价来赢得交易.Pollaers曾是一名海军武器工程师,于2010年4月掌管富仕达.

"没有出现另一个竞争者的情况下,SABMiller实际提高出价的机会肯定变小,"悉尼Argo Investments执行长Jason Beddow说.Argo Investments持有富仕达的股份.

"现在压力回到富仕达的董事会.他们此前已拒绝每股4.90澳元的出价.如果SAB转身离去的话,短期而言富仕达股价肯定会承压,"他说.

分析师认为双方必须打开讨论的大门,因为富仕达的获利和啤酒销量将下滑,股东将因而非常不悦;与此同时,由于富士达股价疲软以及澳元走跌令SABMiller的融资成本减少,SABMiller将更居上风.

按未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)标准计算,SABMiller的出价估值为富仕达现行年度预估获利的12.5倍.

SABMiller本次竞购的谘询对象是摩根大通、苏格兰皇家银行、摩根士丹利、Moelis.而为富士达提供谘询服务的是高盛、Gresham、Allens Arthur Robinson律师事务所.(完)

--编译 李春喜/王翔琼/李婷仪;审校 王洋

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