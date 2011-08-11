英特尔预计Ultrabook售价四季度低于999美元

路透台北/班加罗尔8月11日电---芯片制造商英特尔(INTC.O)表示，电脑制造商联想(0992.HK)、华硕(2357.TW)和宏基(2353.TW)将在第三至第四季度推出新款笔记本电脑--Ultrabook，并预计这些电脑价格第四季度将会低于999美元。

Intel旗下投资公司Intel Capital将创建一只3亿美元的基金，用于投资研发Ultrabook硬件和软件技术的公司。

英特尔PC客户端集团移动平台部门总经理埃里克・里德(Erik Reid)周四在台北举行的新闻发布会上表示：“我们正努力将Ultrabook引入主流……价格将随着时间的推移而下降。”

英特尔今年5月底推出了Ultrabook，该产品重量轻，但配置高性能处理器。英特尔预计Ultrabook将在明年年底前占到笔记本电脑销量的40%。

里德表示，Ultrabook还将着眼于企业市场，英特尔正与戴尔DELL.O和惠普(HPQ.N)等合作夥伴联手推出这类产品，但转型通常首先出现在消费市场。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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