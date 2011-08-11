中国铁路系统亟须在安全生产方面“补课”--新华

路透北京8月11日电---新华社周四发布时评文章称,在高铁建设快速发展的背景下,中国铁路系统亟须在安全生产方面"补课".在速度与安全的关系上,必须时刻把安全放在第一位.

文章并称,高铁是高科技的集成,不仅要求有现代化的硬件系统保障,还要有现代化的软件系统,即铁路管理水平、安全 意识以及人员素质要与硬件系统相匹配.

"已知情况暴露出来的问题说明,铁路系统在质量控制、调度管理以及人员素质等方面,还与确保高铁安全运行的要求有相当大的差距,"文章称.

文章并称,若能认真落实国务院周三出台的关于高铁安全问题的一系列决定,将产生标本兼治的效果.

中国国务院周三召开常务会议决定,将开展高速铁路及在建项目安全大检查,适当降低新建高铁运营初期速度,对拟建铁路项目重新组织进行安全评估,暂停审批新的铁路建设项目.

7月23日,中国甬温线发生动车追尾特大事故,导致至少40人死亡.事故系因信号设备设计有严重缺陷,及相关值班人员处置不当引发.该事故引发对中国高铁安全的质疑,以及对近年高铁建设大跃进的反思.(完)

--发稿 邵晓忆; 审校 乔艳红

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