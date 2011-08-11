基本面良好力撑中国股市

路透香港8月11日电---中国股市周四延续反弹,显示在国际金融市场动荡中,良好的中国经济基本面形成支撑.但由于外部环境仍存不确定因素,投资者仍有避险心理,助推债市继续走强.

在"国家队"入场托市的传闻提振下,沪综指低开高走并创一个月最大涨幅.欧元区债务新动态引领忧虑情绪重返海外市场,加之国内政策适当微调的预期有所抬头,推动现券继续走强.

"本来是觉得要加息和调准备金的,但美欧这麽一闹腾,我觉得近期(一个月内)应该不会出(货币紧缩)政策了."北京一券商分析师称.

人民币兑美元创逾九个月来单日最大涨幅,加速升值迹象明显.金价则在亚洲市场下滑.

以下为路透为您整理的今日主要金融市场表现.

--股市:

中国股市沪综指周四收高1.3%创近一个月来最大单日涨幅,受社保基金进场消息提振连续第二天上涨.分析人士认为,利好消息刺激大盘短线出现超跌反弹,短线料振荡上试2,600点.沪综指开盘受隔夜美股再度大跌拖累大幅低开1.58%,但收涨1.27%至2,581.508点.

据经济观察网的报导援引接近社保基金权威人士证实,此轮中国股市暴跌之後,社保基金已经进场抄底;另外,据社保基金账户所在的某证券公司人员透露,社保基金于8月9日开市後不久进场,涉及资金至少百亿元.

--汇市:

中国外汇交易中心人民币兑美元周四即期汇价收创逾九个月来单日最大涨幅,并随中间价一道再创历史新高.尽管国际美元大涨,但人民币兑美元仍逆市大幅上扬,且中间价连日跳涨,显示人民币有明显的加速升值迹象.

今日人民币兑美元即期汇价单日涨幅为0.368%,为逾9个月单日最大涨幅,去年11月9日的单日涨幅为0.511%.

--债市:

中国银行间债市周四现券收益率再呈跌势.欧元区债务新动态引领忧虑情绪重返海外市场,加之国内政策适当微调的预期有所抬头,推动现券继续走强.但交易员同时指出,市场当前对债市走向尚未形成主流预期,加之现券收益率近期跌幅已大,部分机构的操作策略已转为观望等待.

剩馀期限近0.3年的固息国债040010券成交居首,收报100.3000元,对应收益率3.6887%,成交143.64亿元.

--黄金:

继上日触及纪录高位後,金价于周四在亚洲市场下滑,此前芝加哥商业交易所(CME)上调纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期货的保证金.不过全球金融市场振荡和经济增长放缓疑虑,均提振市场人气.现货金触及历史高点1,813.79美元后下滑至1,790美元下方;美国期金早前亦触及纪录高点1,817.6美元,其後降至接近1,790美元.

上海金交所主要现货金品种99.95金上涨6.43元,至367.9元.上海期交所黄金期货主力合约上涨5.16元至367.43元.(完)

--发稿 李然; 审校 黄凯

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