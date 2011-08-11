人民币兑美元收创逾9个月单日最大涨幅

* 人民币中间价破6.4元关口创新高,升值有加速迹象

* 人民币兑美元仍逆市收创逾9个月单日最大涨幅

* "两率"再升空间有限,加速升值或为抑高通胀一大选择

* 一年期NDF报价趋近2008年金融危机时低位,亦为40个月来首见

* 市场传言央行要扩大境内人民币/美元日间波幅

路透北京8月11日电---中国外汇交易中心人民币兑美元周四即期汇价收创逾9个月来单日最大涨幅,并随中间价一道再创历史新高.尽管国际美元大涨,但人民币兑美元仍逆市大幅上扬,且中间价连日跳涨,显示人民币有明显的加速升值迹象.

交易员表示,中国7月贸易顺差持续高企,面对全球经济充满不确定性,央行货币政策难有施展空间下,加速人民币升值或成为抑高通胀的好选项之一.

今日人民币兑美元即期汇价单日涨幅为0.368%,为逾9个月单日最大涨幅,去年11月9日的单日涨幅为0.511%.

中国央行美元兑人民币中间价过去两日累计大涨344个点,上涨幅度达0.54%.

"(美元兑人民币)中间价连续大幅低开,并大破6.4的关口,现在看来人民币有进入加速升值通道的迹象."华东一银行交易员称.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3945 *6.3895 6.3990 *6.3991 6.4167 6.4181

注: 人民币中间价及盘中均创2005年7月汇改以来的新高

"昨天美元也没跌,(人民币)中间价开得这麽猛,大家都很意外."上海一银行交易员并称.

他指出,7月居民消费价格指数(CPI)涨幅继续攀高,央行希望用汇率手段抑制通胀,另一方面7月贸易顺差很大,人民币升值也面临内在压力.

中国7月CPI同比涨幅6.5%,创37个月新高,7月贸易顺差则意外扩至30个月高点314.8亿美元.

该交易员并认为,当前热钱仍不断涌入中国,央行可能也想通过加快升值,尽快压缩热钱的套利空间.

北京时间16:34,美元指数报74.415,并于稍早7:33触及74.926的高位,远离上日所及的73.821附近的低点.

欧元兑主要货币周四在亚洲市场从低点小幅上涨,但仍易重新遭遇抛压,因市场担心欧元区主权债务危机蔓延至区内银行业.

**传言人民币波幅将扩大**

美元/人民币NDF各期限报价普遍大跌,一年期品种报价趋近2008年金融危机时低位,亦为40个月来首见.

"市场有传言说央行要扩大境内人民币/美元日间波幅,而且今天人民币中间价创新高了,NDF跌得很厉害."一位香港交易员称.

他并指出,人民币中间价连创新高,可能是央行为抑制通胀而使出的组合工具之一.

以下为北京时间16:35,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.2930/70 6.3520

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3890/10 6.4100

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为贴水640点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3305元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 钟华/边竞; 审校 曾祥进/杨淑祯

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