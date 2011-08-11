慕尼黑再保险称中国外管局持股逾3%

路透法兰克福8月11日电---全球最大的再保险公司慕尼黑再保险(MUVGn.DE)周四称,中国央行下属机构国家外汇管理局(SAFE)持有其3.04%的股份.

该公司称,截至8月5日,中国国家外管局所持其股份超过3%.

慕尼黑再保险一直在努力稳定其获利,自称其股票在过去两年金融市场动荡中是安全的投资品.

该公司最大股东是美国投资大亨巴菲特,他去年将所持股份提高至逾10%,并表示计划继续增持.巴菲特将此视为金融投资而非战略投资.

0910GMT时,慕尼黑再保险股价上扬3%,逊于STOXX Europe 500保险类股指数同期3.4%的涨幅.(完)

--编译 白云;审校 蔡美珍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。