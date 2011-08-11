慕尼黑再保险称中国外管局持股逾3%

吉利汽车1月销量受内销带动大增71%
路透香港2月6日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车周一称，今年1月总销量按年大增71%，主要受内销带动；受此激励，该股今日收创上市来新高。
路透法兰克福8月11日电---全球最大的再保险公司慕尼黑再保险(MUVGn.DE)周四称,中国央行下属机构国家外汇管理局(SAFE)持有其3.04%的股份.
该公司称,截至8月5日,中国国家外管局所持其股份超过3%.
慕尼黑再保险一直在努力稳定其获利,自称其股票在过去两年金融市场动荡中是安全的投资品.
该公司最大股东是美国投资大亨巴菲特,他去年将所持股份提高至逾10%,并表示计划继续增持.巴菲特将此视为金融投资而非战略投资.
0910GMT时,慕尼黑再保险股价上扬3%,逊于STOXX Europe 500保险类股指数同期3.4%的涨幅.(完)
--编译 白云;审校 蔡美珍
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路透香港2月6日 - 中国民营汽车公司--吉利汽车周一称，今年1月总销量按年大增71%，主要受内销带动；受此激励，该股今日收创上市来新高。
路透上海/北京2月6日 - 人民币兑美元即期周一收升逾百点，中间价则小跌。交易员指出，春节后个人购汇需求略多，但美元指数持续偏弱，且客盘结汇有所增加，部分机构节后继续尝试做多人民币，助推汇价反弹。另外离岸CNH持续高于在岸逾500点，助力缓和在岸贬值压力。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。