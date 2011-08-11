港交所称周五起采取应变措施对付黑客

* 周五起采取新措施,将上市公司信息发布渠道分流

* 港交所称今天曾经成功阻截黑客入侵

* 信息发布网站受多种技术的蓄意干扰,大部分源自海外

记者 苏骏霖/雷美珍

路透香港8月11日电---针对上市公司信息发布网站连番遭到黑客攻击,香港交易及结算所(0388.HK)行政总裁李小加周四称,大部分的恶意干扰来自香港以外地方,港交所将继续此对进行观察,并于明天起采取新措施以分流信息发布渠道.

港交所旗下上市公司信息网站"披露易(www.hkexnews.hk/index_c.htm)"周三怀疑遭黑客恶意入侵而无法正常运作,导致汇丰控股(0005.HK)在内多家曾发布股价敏感信息的上市公司需要停牌半天,今早复牌股价明显受压.

港交所今早表示披露易已经恢复正常运作,惟至中午又曾经出现短暂不稳定.

李小加在记者会上说,披露易网站受到多种技术的蓄意干扰,并相信大部分的干扰源自香港以外地方.港交所将继续对此等恶意干扰进行观察.

"今天曾经成功阻截黑客入侵,但假如黑客改变方法,不保证能阻截."他并称,明天起将采取应变措施,引入一个广大的资讯平台,让投资者可以从多方面渠道获取资讯.

香港财政司司长曾俊华表示,证监会会就这件事情跟进,政府希望尽快找出事故原因.他并指出,交易所的结算系统运作正常.(完)

--审校 黄凯/杨淑祯

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